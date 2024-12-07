Зарплаты в строительной отрасли в России выросли в полтора раза

По данным «Авито Работы», средняя зарплата в отечественной строительной отрасли увеличилась с 73 тыс. рублей до 106 тыс. рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что за год прирост составил почти 50%.

Наиболее динамичный рост средних зарплатных предложений в указанной сфере показали вакансии для строителей. Так, за последний год соискателям стали предлагать зарплату больше на 84%. Кроме того, бетонщики могут рассчитывать на зарплату на 76% больше, то есть примерно 141 тыс. рублей, а также средняя предлагаемая зарплата штукатурщика увеличилась на 74% и достигла почти 113 тыс. рублей.

Отмечается, что среди субъектов РФ самый значительный рост средних зарплат в строительстве выявлен в Нижегородской, Волгоградской и Воронежской областях.

Ранее назвали профессию, обогнавшую айтишников по росту зарплат.