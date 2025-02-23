Зарубежным брендам назвали главное условие для возвращения в Россию

Западные бренды, которые ушли в 2022 году из России, должны помнить про новые регионы страны и заходить с товарами в том числе в них. По словам Мантурова, территория РФ — единая по подходам и правилам, а значит, и новые регионы иностранные компании игнорировать не должны.

Также Мантуров отметил, что возвращение иностранных компаний, в том числе автопроизводителей, возможно. Однако все они не смогут легко восстановить свои позиции на российском рынке после ухода. Стороны постараются искать компромисс, но в приоритете будут отечественные компании, особенно в области авиастроения.

Ранее Сергей Лавров назвал отрасли РФ, куда можно пускать западные компании.