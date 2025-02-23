Зарубежным брендам назвали главное условие для возвращения в Россию
Мантуров потребовал от иностранных брендов захода в новые регионы России
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Вице-премьер России Денис Мантуров обратился к зарубежным компаниям, которые пожелали вернуться на рынок РФ. Он назвал вероятное главное условие, сказано на канале Telegram журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Западные бренды, которые ушли в 2022 году из России, должны помнить про новые регионы страны и заходить с товарами в том числе в них. По словам Мантурова, территория РФ — единая по подходам и правилам, а значит, и новые регионы иностранные компании игнорировать не должны.
Также Мантуров отметил, что возвращение иностранных компаний, в том числе автопроизводителей, возможно. Однако все они не смогут легко восстановить свои позиции на российском рынке после ухода. Стороны постараются искать компромисс, но в приоритете будут отечественные компании, особенно в области авиастроения.
Ранее Сергей Лавров назвал отрасли РФ, куда можно пускать западные компании.