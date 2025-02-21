Лавров назвал отрасли, куда можно пускать западные компании

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что пускать западные компании в российскую экономику нужно только туда, где отсутствуют риски для российской экономики. Таким мнением глава дипломатического ведомства поделился по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран (СМИД) «Большой двадцатки» (G20), передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что экономические санкции, введенные против России, стали сильным импульсом для проведения серьезных реформ и перестройки хозяйственной структуры.

«Вот примерно такой же логикой надо руководствоваться, когда мы говорим не о возвращении западных компаний в Россию, наверное, не надо отваживать от этого, но надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики на случай, если вдруг опять кто-то там встанет не с той ноги», — сказал Лавров.

Он также указал на необходимость четкой оценки влияния иностранных инвестиций на экономическую безопасность страны и на формирование более гибкой и устойчивой экономики.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине многие западные компании, включая крупные холдинги по производству автомобилей, техники и бытовых товаров, объявили о прекращении деятельности на территории России.

После прошедших 18 февраля в Эр-Рияде переговоров между делегациями РФ и США, в СМИ начала появляться информация о желании покинувших в 2022 году российский рынок зарубежных компаний и брендов вернуться.

Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, при рассмотрении такой возможности необходимо убедиться в том, что Россия не утратит свой экономический потенциал, который был сформирован в условиях санкций.