Застройщики в Подмосковье резко увеличили скидки на новостройки

Застройщики Москвы и Подмосковья стали активнее снижать цены на квартиры в новостройках, пытаясь ускорить продажи на фоне дорогой ипотеки и охлаждения спроса. По итогам февраля 2026 года доля предложений со скидками на первичном рынке столичного региона достигла рекордных значений, пишет « КоммерсантЪ ».

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, количество жилых проектов в Москве и Подмосковье, где квартиры продаются с дисконтом, за год увеличилось на 49% и достигло 260. Доля таких предложений на первичном рынке выросла до 81%, тогда как годом ранее составляла около 55%.

Эксперты отмечают, что скидки стали одним из самых быстрых инструментов стимулирования спроса. Девелоперы стремятся ускорить продажи на фоне высоких ставок по ипотеке и растущей конкуренции на рынке. При этом в ряде проектов специальные условия действуют только при полной оплате квартиры, что фактически превращает скидку в маркетинговый инструмент для привлечения покупателей и пополнения эскроу-счетов.

Средний размер дисконта на столичном рынке также заметно увеличился. По оценкам аналитиков, в феврале 2026 года он достиг примерно 3,6 млн рублей, что на 64% больше, чем годом ранее. Несмотря на это, цены на новостройки продолжают расти: средняя стоимость предложения приблизилась к 510 тыс. рублей за квадратный метр.

В целом по стране ситуация на первичном рынке также остается напряженной. По данным портала «Наш.Дом.РФ», в январе 2026 года непроданными оставались около 68% строящихся квартир. Накопление неликвидных лотов усиливает давление на девелоперов и заставляет их активнее использовать скидки.

Дополнительное влияние на рынок оказали изменения условий семейной ипотеки: с февраля 2026 года семья может оформить только один такой кредит. Это сократило спрос на новостройки, хотя акции и дисконты частично поддерживают продажи. По подсчетам аналитиков сервиса Dataflat.ru, в январе 2026 года количество сделок с новостройками в Москве выросло лишь на 5% в годовом выражении.

Эксперты считают, что в перспективе объем скидок может сократиться по мере восстановления покупательской активности и стабилизации ипотечных ставок. Кроме того, рост себестоимости строительства и изменения налоговой системы могут снизить готовность девелоперов предлагать крупные дисконты.

