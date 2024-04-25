Затянем пояса: экономист предрекла изменение ключевой ставки в РФ

Сейчас ключевая ставка ЦБ находится на уровне 16%. Однако уже завтра ожидается заседание Совета директоров регулятора, и экспертное сообщество рассчитывало, что именно на нем и произойдет смягчение денежно-кредитной политики.

Впрочем, отметила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, особых надежд на такое развитие событий лучше не питать.

«Ближайшее заседание Совета директоров Банка России как никогда лишено интриги. И хотя цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершился еще 15 декабря 2023 года, о начале цикла снижения ключевой ставки говорить еще рано», — пояснила эксперт.

Как минимум до конца II квартала 2024 года ключевая ставка ЦБ РФ будет оставаться на уровне 16%, считает Проданова.

«Подвижки в вопросе ее пересмотра возможны не ранее июньского заседания. Ужесточение денежно-кредитной политики Мегарегулятором в конце 2023 года имеет временной лаг в экономике страны. Прошло слишком мало времени, чтобы говорить о замедлении инфляции и снижении закредитованности, как со стороны населения, так и со стороны бизнеса», — уточнила она.

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