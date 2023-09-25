«Затронет 40 млн человек»: выяснилось, кому повысят пенсии в 2024 году
Экономист Зацаринная назвала сумму пенсии в следующем году
Фото: [freepik.com]
В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. Такие данные содержатся в проекте бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы, одобренного правительством, который оказался в распоряжении издания «КоммерсантЪ».
Двойная индексация
Как пояснила нам доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная, разобравшаяся во всех пунктах этих нововведений, в 2024 году запланированы сразу две индексации пенсий.
«Одна запланирована с 1 января 2024 года, а вторая — с 1 февраля 2024 года. Повышение пенсий коснется практически всех неработающих пенсионеров, численность которых по состоянию на начало 2024 года составит порядка 40 млн человек», — отметила Зацаринная в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Сумма вырастет
Как отмечает эксперт, по итогам индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 23,4 тыс. рублей.
«В процентном соотношении размер индексации составит 7,5%. Именно такой уровень инфляции был спрогнозирован Министерством экономического развития РФ по итогам уходящего 2023 года. Отметим, что индексация затронет практически все виды социальных выплат и пособий», — уточнила собеседница.
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