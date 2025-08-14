Украина критически зависит от российского газа несмотря на то, что не получает его напрямую. Об этом сообщил Игорь Юшков, сотрудник Финансового университета при правительстве России. Его точку зрения привело РИА Новости.

Украина с начала 2025 года отказалась от транзита газа из России. При этом она стала получать газ от Венгрии и Словакии, то есть, качая все тот же энергоресурс, но через посредников, и с наценкой.

«Ситуация откровенно глупая: раньше Украина покупала газ по виртуальному реверсу. С января, газ приходит обходным путем. Конечно, это выходит дороже», — указал эксперт.

По оценкам, Украина получает от Европы до 68,2% газа, то есть более двух третей от всего требуемого объема. При этом Киев непрерывно призывает Европу прекратить покупать газ у России, чтобы лишить ее дополнительных доходов. Еврокомиссия планирует ввести полный запрет на такие закупки уже с 2027 года.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна способна за сутки полностью остановить поставки газа и электроэнергии в Украину, спровоцировав коллапс, но не пойдет на этот шаг. По его словам, Будапешт не заинтересован в дестабилизации соседней страны, так как это создало бы угрозы для самой Венгрии — от роста террористических рисков до ухудшения положения венгерского меньшинства в Закарпатье.