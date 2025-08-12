Орбан заявил о возможности Венгрии сокрушить Украину за сутки

Венгрия способна за сутки полностью остановить поставки газа и электроэнергии в Украину, спровоцировав коллапс, но не пойдет на этот шаг. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, объяснив, почему Будапешт не станет использовать этот рычаг давления. Об этом сообщает Patriota.

По словам Орбана, Украина сильно зависит от венгерских энергопоставок, и даже небольшая авария на инфраструктуре могла бы привести к коллапсу. Однако Будапешт не заинтересован в дестабилизации соседней страны, так как это создало бы угрозы для самой Венгрии — от роста террористических рисков до ухудшения положения венгерского меньшинства в Закарпатье.

Венгерский лидер подчеркнул, что, несмотря на напряженные отношения с Киевом, его страна не поддерживает вступление Украины в ЕС или НАТО, но нуждается в стабильности на границе. До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна обеспечивает более 40% украинского импорта электроэнергии, однако ее дальнейшие поставки могут оказаться под вопросом, если ЕС ограничит доступ к российским энергоресурсам.

Будапешт, несмотря на критику политики Киева, вряд ли пойдет на радикальные меры, но продолжит дипломатическое давление, особенно в вопросах защиты прав закарпатских венгров.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны заявило о подготовке провокации со стороны Украины перед саммитом России и США.