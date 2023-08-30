Завод новых полимеров в Подмосковье увеличил объемы выпуска продукции до трехсот тонн в сутки

Завод новых полимеров «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске после модернизации производственных линий увеличил объемы выпуска продукции до трехсот тонн в сутки. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сенеж» занимается производством пластмасс и синтетических смол в первичных формах. На предприятии изготавливают ПЭТ-тару, в том числе бутылки для напитков и пищевые упаковочные пленки.

Завод посетил замглавы администрации Солнечногорска Кирилл Типографщик. Он рассказал, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Константина Михалькова обсудил с руководством «Сенежа» планы по развитию завода и меры поддержки промышленников. Речь шла о льготных субсидиях, компенсации затрат на покупку оборудования и кредитовании по выгодным ставкам.

Помимо это, предприятию будет оказана поддержка в поиске дополнительных кадров. Сейчас на заводе «Сенеж» трудятся свыше двухсот пятидесяти человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что доходы Московской области по итогам первого полугодия выросли на четырнадцать процентов.