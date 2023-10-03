Завод по переработке морепродуктов планируют построить в Подмосковье

Компания «Морепак-М8» приступает к строительству первой очереди завода по переработке кальмаров, белой и красной рыбы в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Инвестор уже получил соответствующее разрешение на строительство данного объекта на территории индустриального парка «М-8 Север» Сергиево-Посадского городского округа.Так, запуск первой очереди намечен на конец следующего года.

Приступить к строительству первой очереди компания панирует в IV квартале 2023 года. А уже в начале 2024 года будет запущено строительство второй очереди — участок для реализации этого проекта компания получила по программе «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций в реализацию всего инвестпроекта составит более трехсот миллионов рублей. На предприятии появится около ста рабочих мест.

На сегодняшний день у компании уже есть небольшие предприятия в Москве и Раменском городском округе, где проводятся научно-исследовательские работы, отрабатываются технологические процессы и рецептура.

Гендиректор Корпорации развития региона Владимир Слипенькин отметил, что производственные мощности на первом этапе составят более двухсот тонн готовой продукции в месяц. После запуска еще двух очередей объем выпускаемой продукции увеличится еще на триста тонн.

Накануне Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.