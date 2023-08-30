Завод по производству пластиковых шаров для игры в страйкбол построят в Подмосковье

Компания «Азот Пласттех» планирует возвести в Сергиево-Посадском городском округе завод по производству пластиковых шаров для игры в страйкбол. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что данный проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Реализация проекта направлена на импортозамещение иностранной продукции.

В строительство планируется инвестировать более ста миллионов рублей. Завод построят и оснастят необходимым оборудованием для изготовления пластиковых шаров для игры в страйкбол. В дальнейшем инвестор планирует расширение предприятия. Здесь будет создано тридцать рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что выпуск компьютеров и оптики в Подмосковье увеличился в два раза.