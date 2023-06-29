Завод по регенерации промышленных масел продолжают строить в Подмосковье

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход работ по возведению промышленного кластера по регенерации масел в промзоне Рахманово в Городского округа Пушкинский.

Напоминаем, что строительство стартовало еще в январе 2020 года, а в настоящее время ведется монтаж внутренних инженерных систем. Завершить все работы планируется в декабре этого года.

Площадь застройки составляет более шести с половиной тысяч квадратных метров. Здесь установят три резервуара для регенерации масла по пять тысяч кубометров каждый, а также четыре резервуара для запаса противопожарной и производственной воды.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность сопровождения проектов малого бизнеса.