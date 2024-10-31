Американские чиновники в последнее время выразили серьезную озабоченность в связи с нарушением цепочек поставок беспилотников для Украины на фоне усиливающейся конфронтации с Китаем, пишет газета Financial Times (FT).

Как стало известно изданию, Пекин ввел санкции против компании Skydio, крупнейшего производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в США, из-за чего возник кризис в обеспечении поставок дронов на вооружение ВСУ.

Отмечается, что Skydio столкнулась со значительными трудностями из-за этих санкций и обратилась за поддержкой к администрации президента Джо Байдена.

Генеральный директор Skydio Адам Брай провел встречи с высокопоставленными чиновниками в Белом доме, обсуждая потенциальные решения для смягчения последствий китайских ограничений.

Компания подчеркнула, что действия КНР демонстрируют стремление республики использовать глобальные цепочки поставок в своих интересах, что угрожает стабильности рынков и безопасности союзников.

Skydio, поставляющая свою продукцию как корпоративным, так и государственным клиентам, в том числе армии США, уже отправила более 1000 дронов на Украину для поддержки разведывательных операций.

В условиях нарастающей тревоги Киев подтвердил, что успешно испытал последнюю модель БПЛА X10 на способности к радиоэлектронной борьбе и запросил поставку тысячей таких дронов для повышения своей обороноспособности.

Ранее депутат Государственной думы РФ от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, рассчитывая на поставку ракет Tomahawk от США.