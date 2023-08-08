Завод в Краснознаменске реализовал инвестпроект импортозамещения в электронной промышленности

В Подмосковье реализовали двадцать второй проект импортозамещения. Его осуществил завод полупроводниковых приборов, расположенный в Краснознаменске. Предприятие занимается разработкой и серийным изготовлением полупроводниковых и электротехнических компонентов для телекоммуникационной и космической отрасли.

Благодаря реализации инвестпроекта компания создала около десяти новых высококвалифицированных рабочих мест, отметила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба министерства. Размер инвестиций в проект составил свыше 180 миллионов рублей, уточнила она.

Также в рамках инвестиционной деятельности завод получил в Фонде развития промышленности Московской области финансовую поддержку по программе «Конверсия» в размере 80 миллионов рублей. Кроме того, предприятию оказывается содействие в решении кадрового вопроса. При поддержке Мининвеста Подмосковья завод заключил соглашение о подготовке специалистов с одним из учреждений профессионального образования.

Екатерина Зиновьева добавила, что производство компьютеров, оптических и электронных изделий в Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года выросло на 51,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который работает в жилых домах.