Завод высокотехнологичной продукции для сетей связи строят в подмосковном Подольске

Церемония закладки капсулы времени под строительство завода Торгово-промышленного дома «Паритет» состоялась в Подольске. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Ожидается, что уже через год в здании площадью более двадцати пяти тысяч квадратных метров будут осуществляться научные разработки и выпуск высокотехнологичной продукции для сетей связи и компьютерной передачи данных. При этом с увеличением дополнительных производственных мощностей вырастет и количество рабочих мест. В будущем планируется привлечь на работу до 350 новых сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал выхода на международный рынок.