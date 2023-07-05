Здание для производства промышленных водостоков построили в Домодедово

Здание по производству промышленных водостоков появилось в селе Растуново городского округа Домодедово.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию объекта площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Реализация проекта, который сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона, принесла муниципалитету четырнадцать новых рабочих мест.

На производстве будет осуществляться сборка и механическая обработка пластиковых комплектующих для водостоков. В одноэтажном здании предусмотрены системы индивидуального отопления и кондиционирования, что позволит рабочим трудиться в комфортных условиях в любое время года.

Ранее сообщалось, что в Ступино построят завод по производству газобетонных блоков. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.