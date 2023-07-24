Здание под ресторан общественного питания построят в подмосковном Видном

Новый ресторан KFC планируют возвести в городе Видное Ленинского городского округа. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики. Застройщиком объекта выступит индивидуальный предприниматель.

Ожидается, что здание ресторана расположится на площади более двухсот пятидесяти метров и рассчитано на одновременный прием более сорока гостей. Для удобства и комфорта посетителей будет применено функциональное зонирование помещений.

Входная группа спроектировано по принципу безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. На прилегающей территории обустроят летнюю веранду и парковочное пространство. Открытие позволит создать в регионе четырнадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что на сегодняшний день Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон.