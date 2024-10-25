Зеленский поручил выплатить украинцам по тысяче гривен

Каждому жителю Украине выплатят по тысяче гриве (около 2300 рублей). Соответствующее поручение правительству дал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в ходе вечернего обращения.

Каждая семья в результате получит несколько тысяч. Полученные средства, отметил Зеленский, можно будет потратить на покупку товаров, также можно оплатить различные услуги, в том числе и коммунальные.

Кроме того, тысячу гривен можно будет потратить на покупку железнодорожных билетов, лекарственных препаратов, книг и др.

Необходимость поддержки населения глава украинского режима объяснил началом отопительного сезона.

Деньги поступят на счета граждан уже 1 декабря, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что на Украине признали исход населения в новые регионы России.