Украина может столкнуться с уменьшением поддержки европейских стран после того, как она прекратила через свою территорию транзит российского газа. Такое допущение сделало издание Forbes.

Журналисты напомнили, что Зеленский недавно обратился к Евросоюзу и попросил это политическое объединение усилить поддержку в преддверии инаугурации Трампа. Поих мнению, украинского лидера может ожидать неприятный сюрприз.

«Европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах», — указано в статье.

Прекращение транзита немедленно привело к росту цен на европейском газовом рынке. Только в первый же день стоимость топлива поднялась на 4%. Украинские власти ставят в сложную ситуацию Евросоюз, который вынужден опустошать свой бюджет во время зимы, когда газ просто необходим для отопления домов простых граждан.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыла официальная делегация из Соединенных Штатов для обсуждения необходимой ВСУ помощи на 2025 год. Ее целью стало обсуждение потребностей Украины, а также возможности США в этом направлении.