В украинскую столицу прибыла официальная делегация из Соединенных Штатов для обсуждения необходимой ВСУ помощи на 2025 год. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Американскую делегацию возглавляет Уинфилд Свонтон, директор по вопросам Украины из Совета национальной безопасности США. Члены этой группы встретились с представителями украинского правительства, а также военно-промышленного комплекса.

«Одной из главных тем встречи стало обсуждение результатов помощи Украине в течение 2024 года и планирование взаимодействия команд министерств обороны в 2025 году», — указали украинские военные.

Во время встречи разговор шел о дальнейшей помощи США в области некоторых видов оружия и боеприпасов, а также об американских инвестициях в производство беспилотников. Стороны обсудили, что именно необходимо Украине из того, что есть в распоряжении Соединенных Штатов.

Ранее украинская пресса сообщила, что президент Зеленский принял решение выставить свою кандидатуру на следующие выборы. У него есть шансы на победу при условии того, что в выборах не станет участвовать бывший главком ВСУ Валерий Залужный.