«Жить хуже не стали»: выяснилось, почему россияне стали меньше беднеть даже на фоне санкций

Росстат рассказал о снижении уровня бедности в России в первом квартале 2023 года. Сейчас за чертой бедности находятся лишь 13,5% жителей страны, то есть 19,6 млн россиян.

В статистическом ведомстве подчеркнули, что добиться таких результатов удалось благодаря адресной поддержке социально незащищенных групп населения со стороны правительства, а также росту зарплат, пенсий и иных видов доходов.

Как уточнил декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин, российская экономика достойно выдерживает санкционные удары коллективного Запада и справляется с возникающими сложностями.

«Несмотря на старания Запада, санкции и сложную геополитическую обстановку, жить за последний год мы хуже не стали. Да, возникли и возникают сложности, которые оперативно решаются на всех уровнях государственной власти во взаимодействии с регуляторами, бизнесом и гражданами», – пояснил Гатауллин, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Программа продовольственной достаточности, по его словам, выполняется в полном объеме. Если и существуют какие-либо недостающие компоненты в технологическом и производственном планах, они замещаются отечественными решениями и поставками от восточных партнеров.

«При этом заявлять о победе над бедностью в нашем государстве преждевременно. Необходимо продолжать работать над ростом реально располагаемых доходов граждан, стимулированием спроса и производства отечественных товаров и услуг глобально конкурентоспособного уровня», – считает эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что нейросеть намерена бороться с бедностью.