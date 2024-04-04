Представитель Подмосковья вышел в финал национальной премии «Россия - страна возможностей»

Московскую область в финале национальной премии представляет глава КФХ «ТехноВелес» Артем Климович со своим проектом создания мультифермерского хозяйства с нуля в номинации «Предпринимательство». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что данная премия выделяет людей с уникальной историей, которые своими достижениями вдохновляют общество!

Зампред Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов отметил, что в Правительстве рады видеть, как фермеры региона активно принимают участие во всероссийских конкурсах и проектах, представляя достижения и продукцию Подмосковья.

Проголосовать за нашего представителя можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.