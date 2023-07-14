Жители деревни Дорохово теперь смогут посещать новый магазин в шаговой доступности

Здание нового продуктового магазина построили и ввели в эксплуатацию в деревне Дорохово Рузского городского округа. Минжилполитики Подмосковья уже выдало соответствующее разрешение застройщику.

Известно, что в роли застройщика данного проекта выступало ООО «Строймаг». В строительство данного магазина было вложено порядка тридцати шести миллионов рублей.

Отмечается, что здание площадью почти пятьсот квадратных метров будет сдано в аренду одной из торговых сетей. Покупателям будет доступен широкий ассортимент продуктов и товаров повседневного спроса. Для удобства посетителей входная группа реализована по принципу безбарьерной среды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье ценит дружбу с иностранными коллегами.