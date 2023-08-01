Жители Подмосковья заключили соцконтракты на 130 миллионов рублей с начала года

Около тысячи жителей Подмосковья с начала текущего года заключили социальные контракты на общую сумму в размере 130 миллионов рублей.

Самыми востребованными стали соцконтракты на открытие собственного дела — около 380 договоров. Еще 354 контракта заключено на поиск работы, рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Как напомнили в пресс-службе областного Минсоцразвития, оформить социальный контракт можно через региональный портал госуслуг. Размер выплат зависит от цели. Максимальная сумма помощи составляет 350 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области увеличилось число социальных предпринимателей. По словам главы региона, за год рост составил 17,5 процента.