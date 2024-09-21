Жители Подмосковья заключили соцконтракты на сумму более 100 млн руб.

В этом году более 300 жителей Московской области стали предпринимателями. Они заключили социальные контракты на сумму более 104 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

В ведомстве напомнили, что социальный контракт является мерой поддержки граждан. Он помогает им выйти из сложной финансовой ситуации или открыть собственное дело.

Запуск бизнеса интересует многих жителей региона. Начинающие предприниматели получают на открытие своего дела до 350 тысяч рублей.

Соцконтракт также можно оформить по направлению трудоустройства. Размер выплат будет зависеть от цели контракта.

Право на заключение соцконтракта предоставляется гражданам, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

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