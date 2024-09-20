Эксперт Баушева пояснила, почему необходимо заранее планировать рабочие дела при возвращении из отпуска

Большинство людей испытывают трудности с возвращением в рабочий режим после отпуска. Профессиональный управленец и бизнес-консультант Надежда Баушева рассказала, как сделать данный переход менее стрессовым. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, для легкого возвращения в рабочий режим важно заранее подумать о задачах. Так, стоит завершить все срочные дела до отпуска и спланировать нагрузку на первые дни после возвращения, что поспособствует избежать стресса и перенапряжения.

Эксперт добавила, что применение методов тайм-менеджмента позволит эффективно распределять задачи. Лучше всего использовать ряд техник: матрица Эйзенхауэра предполагает разделение задач по степени срочности и важности, что дает возможность выделить приоритетные и делегировать или отложить менее важные, также правило «1-3-5», при котором нужно выполнение девяти дел в день, включая одно крупное, три средних и пять мелких, а Fresh or Fried в свою очередь призывает выполнять важные задачи в первой половине дня.

По ее мнению, не следует забывать о физической активности.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин успел сходить в отпуск летом.