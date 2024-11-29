Банк России повысит ключевую ставку: как изменится жизнь и кто от этого пострадает сильнее всего

Банк России рассматривает возможность увеличения ключевой ставки с текущего 21% до 25% годовых на декабрьском заседании. Регулятор также предупреждает о вероятности превышения прогнозируемого уровня инфляции в 8,5% по итогам года. Изменение ключевой ставки может стать серьезным ударом по бизнесу, а также повлияет на инфляцию в стране, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, стремительное ослабление рубля, высокие инфляционные ожидания, рекордный минимум безработицы требуют длительного периода жесткой денежно-кредитной политики.

«В связи с этим питать надежды на то, что 2025 год принесет снижение ключевой ставки, не стоит. КДП регулятора в первую очередь направлена на то, чтобы быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели. Вместе с тем, механизм влияния ключевой ставки на национальную экономику очень сложен. Тут важно найти ту тонкую грань, которая позволит не навредить экономике страны в целом при выборе стратегии», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Любая ошибка, продолжила она, может привести к необратимым последствиям, но повышение ставки в декабре может нанести урон бизнесу.

«Повышение ключевой ставки — серьезный удар по бизнесу, особенно малому и среднему. Дорогой заемный капитал способен «съесть» большую часть прибыли компаний. Причем не каждая компания может отказаться от привлечения заемного капитала. Дорогой кредит непременно выльется в то, что на выходе компания, бизнес которой «замешан» на привлеченном капитале, поднимет цены на конечный продукт. И мы опять увидим рост цен», — отметила Проданова.

Для физических лиц высокая ключевая ставка выражается в недоступности кредитов.

«Да, жесткая денежно-кредитная политика диктует свои условия. Для населения она выражается в снижении покупательской способности и переходе в «режим накопления», которому благоприятствуют высокие ставки по депозитам. При этом мы понимаем, что при столь высокой закредитованности населения не каждая семья сегодня способна перейти к накоплениям», — добавила эксперт.

Кроме того, рост ключевой ставки в декабре текущего года, по словам экономиста, скорее всего, повлияет и на инфляцию.

«Это действенный инструмент, при помощи которого Центробанк влияет на экономическое равновесие страны, в том числе и темпы прироста потребительских цен», — заключила Проданова.

Ранее экономист призвала не тянуть с покупкой квартиры по «Семейной ипотеке».