В Госдуме оценили перспективу сохранения наличных рублей в обороте

В России не будут предприняты шаги по вытеснению наличных денег из обращения. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что, несмотря на внедрение цифрового рубля, которое произойдет в 2025 году, пока говорить о революционных изменениях в использовании наличных расчетов в России не стоит.

«Государство никаких шагов делать не будет по вытеснению наличных», — отметил депутат.

По его словам, на сегодняшний день доля безналичных расчетов в России достигает внушительных 90%. Однако наличные продолжают оставаться популярными, особенно среди старшего поколения.

В связи с готовящемся внедрением цифрового рубля, Банк России направил в Министерство финансов РФ предложения по изменению законодательства. В рамках нового регулирования системно значимые банки должны будут обеспечить возможность проводить операции с цифровыми рублями до 1 июля 2025 года. Остальные банки с универсальной лицензией получат срок до 1 июля 2026 года, а остальные кредитные организации — до 1 июля 2027 года.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уточнила, что целью данных предложений является законодательное закрепление обязательств для банков по осуществлению операций с цифровыми рублями. Это, по ее мнению, должно способствовать более плавному переходу к новым формам расчетов в финансовой системе страны.

Ранее РБК сообщило, что российские банки ограничили сроки кредитов наличными.