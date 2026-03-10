Жителям Нижегородской области назвали реальную среднюю зарплату за 2025 год

Свежие данные Росстата заставляют нижегородцев пристальнее вглядеться в свои расчетные листки. Согласно опубликованной статистике, в декабре 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в регионе достигла внушительной отметки в 108 тыс. рублей. В годовом выражении прирост составил 7,7%, что формально выглядит как уверенный рост благосостояния. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Однако праздничный декабрьский всплеск — это скорее исключение из правил, обусловленное годовыми премиями и тринадцатыми зарплатами. Если же оценивать общую картину за весь 2025 год, то средний заработок жителя Нижегородской области оказывается заметно скромнее — на уровне 80,7 тысячи рублей в месяц. Именно эта цифра является более объективным индикатором реальной экономической ситуации в регионе.

Для понимания масштаба этих цифр полезно взглянуть на общероссийский контекст. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются северные и столичные территории с совершенно иной покупательной способностью. Например, на Чукотке средняя зарплата перешагнула за 214 тысяч рублей, а в Москве приблизилась к 180 тысячам. Высокие показатели также зафиксированы в Магаданской области (178 тыс.) и Ямало-Ненецком округе (177 тыс.).

В плане Нижегородской области статистика традиционно «средняя по больнице»: она суммирует доходы топ-менеджеров и рядовых специалистов. Реальные зарплаты большинства населения по-прежнему могут существенно отличаться от официальных 80 тыс. рублей. Тем не менее тенденция к номинальному росту (даже с поправкой на инфляцию) говорит о сохраняющемся дефиците кадров и конкуренции работодателей за персонал в регионе. В ближайшее время это может подтолкнуть бизнес к дальнейшему пересмотру окладов, чтобы удержать сотрудников от переезда в более «денежные» субъекты федерации.

