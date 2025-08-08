Жителям Подмосковья рассказали о строительных специальностях с высокой зарплатой

Самыми высокооплачиваемыми должностями в сфере строительства в России остаются директор по строительству (зарплата — 200 тыс. рублей), начальник строительного участка (178,9 тыс. рублей) и менеджер по продажам недвижимости (177 тыс. рублей). Об этом в преддверии Дня строителя сообщила группа «Самолет», которая провела исследование с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и агентством маркетинговых исследований ORO.

Аналитики выяснили, что 80% работающих в девелопменте довольны текущим местом приложения труда, 85% — считают свою работу престижной, 86% — прибыльной. Наиболее заметный скачок в заработной плате в отрасли произошел у инженеров и специалистов технического надзора — +25% (со 100 тыс. руб. до 125 тыс. руб.). На втором месте архитекторы — 119 тыс. руб. вместо 99 тыс. руб. (+19%), на третьем — инженеры ПТО — рост со 106 тыс. руб. до 126 тыс. руб. (+18%).

Самую высокую оплату труда специалистам предлагают в Республике Татарстан, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюменской области и Приморском крае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.