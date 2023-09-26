Жителям Подмосковья расскажут, как найти земельный участок под развитие бизнеса

На этой неделе Комитет по конкурентной политике Подмосковья проведет прямой эфир, в рамках которого предпринимателям расскажут, как найти земельный участок под развитие бизнеса.

Эфир проведет начальник управления подготовки земельно-имущественных торгов областного РЦТ Ольга Кораблина. Она расскажет об особенностях предоставления участков субъектам малого и среднего предпринимательства и правилах участия в торгах, сообщила пресс-служба ведомства.

Также слушатели научатся пользоваться порталом ЕАСУЗ и инвестиционным порталом Московской области. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

*Возрастное ограничение 18+