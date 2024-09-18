Жителям пострадавших от ВСУ приграничных регионов РФ хотят предоставить кредитные каникулы по ипотеке на полгода

В Госдуму на рассмотрение депутатов в ближайшие дни будет внесен проект закона, в соответствии с которым жителям приграничных регионов, которые пострадали от преступных действий ВСУ, может быть предоставлена отсрочка по выплате ипотечных кредитов, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как приводится в тексте законопроекта, ипотечные каникулы должны быть сроком не менее полугода. При этом датой начала льготного периода будет считаться день, когда данное требование кредитору было заявлено заемщиком. Последний должен будет собрать необходимый пакет документов.

«Заявитель должен предоставить документы, подтверждающие факт проживания в жилом помещении на территории, где введен режим КТО, и сведения о нарушении условий его жизнедеятельности», — содержится в документе.

Также законопроект, если его поддержат парламентарии, обяжет банки и кредитные организации полностью отменить в одностороннем порядке любые неустойки, пени и штрафы на срок кредитных каникул заемщику.

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