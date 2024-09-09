Жительниц Подмосковья пригласили на бесплатные интенсивы программы «Мама-предприниматель»

В Подмосковье в середине сентября стартует обучающая программа «Мама-предприниматель», сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Пройти бесплатные интенсивы могут женщины в декрете или воспитывающие несовершеннолетних детей. Обучение проведет региональный центр «Мой бизнес».

Занятия состоятся в очном формате. В рамках программы участницы смогут составить бизнес-план и защитить его. Также женщины узнают о доступных мерах поддержки бизнеса.

Кроме того, среди участниц программы состоится конкурс бизнес-идей. Создательница самой лучшей концепции получит грант в размере ста тысяч рублей, а победители федерального этапа могут рассчитывать на грант до миллиона рублей с партнерскими предложениями.

В ведомстве рассказали, что, например, в прошлом году одна из участниц данной программы, которая занималась изготовлением букетов из зефира, смогла открыть собственную мастерскую, зарегистрировать ИП, получить сертификацию на продукцию и нанять сотрудника.

Куратором программы «Мама-предприниматель» является замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова. В Подмосковье проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых программах поддержки бизнеса в Московской области.

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