Договоритесь на берегу: как умалчивание финансовых вопросов может разрушить даже крепкий брак

Обсудить финансовые вопросы парам порой бывает сложно, даже когда принято решение узаконить отношения. Однако поднять денежную тему следует до свадьбы, чтобы избежать недопонимания в будущем.

Нет табу

Табуированность различных тем в семейной жизни может привести к конфликтам. Особенно, когда речь о финансах. Например, после свадьбы возникает потребность в покупке квартиры в ипотеку или автомобиля.

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«Здесь может выясниться, что финансов на это не хватает, а может быть один из супругов планировал потратить значительную часть своих заработанных денег на что-то другое. Поэтому денежные вопросы стоит обговорить заранее, чтобы потом не возникли сложности», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

В частности, эксперт рекомендует обсудить размер доходов у обоих партнеров, повседневные траты, от которых невозможно отказаться, а также наличие активов и пассивов, долгов и кредитов. Еще до свадьбы лучше всего прийти к какому-то совместному плану на жизнь. Чтобы не получилась так, что один хочет жить в городской квартире, а другой мечтает поселиться в загородном доме. Поэтому следуют обговорить желаемые условия жизни, финансовую подушку безопасности, в том числе ее размер и как она будет формироваться.

Ради ребенка

Если в планах есть завести ребенка, то и это следует обсудить до свадьбы. В частности, кто большую часть будет заботиться о малыше, а кто на этот период возьмет на себя заработок денег.

«Кроме того, будущим мужу и жене стоит задуматься и поговорить о финансовом учете. Это необходимо, чтобы понимать, на что уходят деньги. Это в свою очередь позволит грамотно распределять финансы на погашение ипотеки и кредитов, бытовые нужды, накопления и цели», – уточнила эксперт.

Вообще финансовые темы необходимо обсуждать открыто, смело и планировать масштабно, чтобы уже в браке не обнаружить, что в денежных целях супруги кардинально расходятся.

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