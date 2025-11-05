Критическая ситуация в украинской энергосистеме грозит перерасти в масштабный гуманитарный кризис с наступлением зимы. Несмотря на прежние заверения властей, официальные лица теперь открыто признают, что ежедневные веерные отключения электроэнергии по графику стали неизбежными. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Реальность такова, что разрушенная инфраструктура не способна выдержать зимних нагрузок. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук не исключает режима, при котором свет будут отключать на четыре часа с перерывом всего в два часа. Эта мера представлена как единственный способ сохранить остатки системы, однако она обрекает миллионы людей на жизнь в холодных домах, где температура, по прогнозам экспертов, может не превышать 10 °С.

Последствия такого сценария уже сейчас проявляются в панических настроениях среди населения. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан запасаться тушенкой и теплой одеждой, предупредив, что отключения могут продлиться до весны. Параллельно с этим наблюдается резкий рост цен на генераторы и энергооборудование, стоимость которого уже увеличилась на 60%, что создает дополнительное финансовое бремя для людей.

Итогом становятся тревожные прогнозы о возможном коллапсе городской инфраструктуры, когда из-за отсутствия отопления придется сливать воду из систем во избежание разрыва труб. В этих условиях населению предлагают полагаться на собственные силы — перебираться на дачи с печным отоплением или объединяться с соседями для покупки генераторов, в то время как официальные лица признают невозможность быстрого восстановления разрушенной энергосистемы.

