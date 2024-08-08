Зиновьева: Подмосковье более чем на треть увеличило производство резиновых и пластмассовых изделий

За первые шесть месяцев этого года производство изделий из резины и пластмасс в Подмосковье выросло более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий — на 36,6%. Зампред также добавила, что объем производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодии в натуральном выражении составил более 136 млн рублей, что составляет рост в 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Примечательно, что данная сфера промышленности является одной из приоритетных для региона и включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержке фермеров в Подмосковье уделяется особое внимание.