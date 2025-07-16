Значительное замедление инфляции зафиксировано в России

Росстат зафиксировал существенное замедление инфляции в России. За период с 8 по 14 июля 2025 года показатель составил всего 0,02%, что значительно ниже предыдущей недели (0,79%), пишет « Парламентская газета ».

С начала июля потребительские цены выросли на 0,81%, а с начала года — на 4,61%. При этом годовая инфляция продемонстрировала снижение до 9,34% на 14 июля против 9,46% неделей ранее.

На продовольственном рынке наблюдается положительная динамика: цены снизились на 0,17% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно удешевление плодоовощной продукции — на 2,3%.

В сегменте непродовольственных товаров зафиксирован умеренный рост цен — 0,11%. В секторе услуг также отмечается замедление темпов роста цен до 0,19%.

Ранее сообщалось, что доллар упал на фоне слухов об увольнении Дональдом Трампом главы ФРС.