Знаменитый подмосковный фарфоровый завод начал сотрудничать с Китаем

Подмосковное предприятие — самый крупный производитель фарфора в России. Здесь выпускается более десяти миллионов изделий в год. В этом году существенно расширена линейка термических изображений на посуде. Новые изделия на следующей неделе будут представлены на выставке в «Экспоцентре».

Как отмечает директор по маркетингу производственного кооператива «Дулевский фарфор» Андрей Забирохин, на предприятия пришли к выводу, что китайские специалисты более внимательны к деколи (технология нанесения картинки на керамические или стеклянные изделия). В этом году китайским коллегам сделан заказ на 60 видов деколи.

«Мы подошли к тому, что можем декорировать посуду в огромном и разнообразном ассортименте. Первую поставку новых изделий уже сделали, заказчиком стал известный в России гипермаркет», — подчеркивает Андрей Забирохин.

Ранее сообщалось, что подмосковное стекольное предприятие вступает в национальный проект.