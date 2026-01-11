Рынок жилья сталкивается с более требовательными покупателями

На рынке жилья меняются не только цены, но и поведение покупателей, рассказали эксперты « Газете.Ru ». По их наблюдениям, клиенты стали более требовательными, а переговоры — жестче и эмоциональнее.

Сооснователь и руководитель компании «МодульДом Юг» Олег Седов отметил, что сегодня покупатели приходят на сделки уже с настроем выжать максимум условий в свою пользу. Они тщательно изучают рынок, новости, прогнозы и отзывы, поэтому переговоры проходят с высокой степенью настойчивости.

Экономический стресс и рост ипотечных ставок являются главными факторами, объясняющими напряженность покупателей. Многие опасаются пропустить выгодные условия и активно давят на продавцов и риэлторов, требуя ускорения оформления документов и закрепления цен до даты сделки.

Возраст покупателей также влияет на стиль переговоров. Седов подчеркнул, что более зрелые клиенты ведут себя агрессивнее, активно торгуются и стремятся получить максимум опций при минимальном бюджете, тогда как молодежь, как правило, более лояльна.

Кроме того, сильный рубль усложняет жизнь тех, кто получает доход в иностранной валюте, например моряков и специалистов с зарубежной зарплатой. Для них покупка недвижимости в рублях становится менее выгодной, что усиливает давление на продавцов.

Для рынка такая ситуация увеличивает нагрузку на продавцов и риск срыва сделок. Эксперты отмечают, что отделам продаж теперь недостаточно знать только характеристики объекта и цифры — необходимо также управлять эмоциями клиента и помогать справляться с тревогой.

Для минимизации рисков рекомендуется четко прописывать все ключевые условия сделки и подтверждать их письменно. По словам Седова, важно не давать невыполнимых обещаний — прозрачная и спокойная коммуникация повышает вероятность успешного завершения сделки, даже при высоком эмоциональном напряжении со стороны покупателя.

