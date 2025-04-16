Золото бьет рекорды: фьючерсы достигли $3300 за унцию

На торгах Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) фьючерсные контракты на золото с поставкой в июне 2025 года достигли рекордной отметки, превысив $3300 за тройскую унцию, как свидетельствуют биржевые данные.

По состоянию на 7:55 мск, цена драгоценного металла увеличилась на 1,81%, достигнув $3302,7 за тройскую унцию. К 8:10 мск стоимость золота продолжила восходящий тренд, прибавив 1,87% и достигнув $3304,8 за унцию.

В то же время на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года продемонстрировала снижение на 0,56%, опустившись до $64,49 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне текущего года, напротив, показали рост на 0,08%, достигнув отметки в $61,16 за баррель.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево у иностранца изъяли золотую цепь стоимостью 8,6 млн руб.