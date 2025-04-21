Стоимость золота вновь обновила исторический максимум

На торгах подразделения Нью-Йоркской товарной биржи Comex стоимость золота вновь побила исторический максимум в понедельник. Как пишет ТАСС, сейчас стоимость за тройскую унцию превысила $3435.

Такая цена была зафиксирована на 16:08 по московскому времени — тогда стоимость пошла вверх на 1,25% и составила $3 436,6 за тройскую унцию, но через 10 минут, уже по данным на 16:17, рост замедлился, цена остановилась на до $3 428 за тройскую унцию.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 16 апреля также был побит исторический рекорд стоимости золота — она превысила $3300 за тройскую унцию, как свидетельствуют биржевые данные.