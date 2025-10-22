Золото теряет блеск: фьючерсы на драгоценный металл рухнули на 5,49%

Во вторник, 21 октября, на биржевом рынке наблюдается резкое снижение цен на золото. Согласно данным портала investing.com, декабрьские фьючерсы на драгоценный металл ускорили падение до 5,49% по сравнению с предыдущим торговым днем, пишет « Парламентская газета ».

Если на пике стоимость достигала $4095,3 за тройскую унцию, то к моменту фиксации данных цена скорректировалась до $4120,1. Это существенное охлаждение рынка после продолжительного периода роста.

Напомним, что неделей ранее, 16 октября 2025 года, был зафиксирован исторический рекорд: цена на золото взлетела до $4254,8 за тройскую унцию. Однако нынешний тренд демонстрирует обратную динамику — актив стремительно теряет в стоимости после достигнутых максимумов.

