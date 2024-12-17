Золотые резервы Сирии после правления Асада составили 26 тонн

Центробанк Сирии сохранил 26 тонн золота после правления Башара Асада. Такое количество драгоценного металла было в республике до начала госпереворота.

Отмечается, что золотые резервы страны оцениваются примерно в $2,2 млрд.

13 лет назад нарушителям закона удалось ворваться в банки ради того, чтобы украсть хранящиеся там золотые монеты. Однако большую часть из них сотрудники правоохранительных органов смогли найти и вернуть.

Ранее сообщалось о том, что Карасин призвал осторожно отнестись к сообщениям FT об отправке Асадом валюты в РФ.