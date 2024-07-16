День рождения «Тетрис»: как простая игра стала популярна на весь мир

Во всем мире 18 июля отмечают День рождения самой популярной игры «Тетрис». В этом году ей исполняется 39 лет. «Тетрис» стал на столько популярен, что сейчас его знают не только рожденные в СССР, но и современная молодежь.

О том, как игра стала известна на весь мир, а также истории ее создания, — в материале «Подмосковье сегодня».

«Тетрамино» и «теннис»

Прообразом «Тетриса» стала игра под названием «Пентамино». Он созвучна с «Домино», но не похожа на нее. «Пентамино» напоминает пятнашки, только вместо цифр там разноцветные фигурки разных размеров и форм. Кстати, приобрести ее, как и «Тетрис», можно даже сейчас. Российский ученый Алексей Пажитнов так вдохновился этой игрой, что решил создать свою по ее образу и подобию, но в электронном формате. А название он придумал так: соединил термин «тетрамино», обозначающий игру, где все фигурки состоят из четырех сегментов, и свой любимый вид спорта «теннис». Так и получился «Тетрис».

Первую версию игры Пажитнов представил в 1984-м году. Тогда она была написана на компьютере, а на устройство, дошедшее до наших дней, ученый перенес ее, спустя год. Поэтому Днем рождения игры считается 1985-й.

Со скоростью света

Игра за счет своей простоты быстро набрала популярность и стала появляться «из каждого утюга». Но, несмотря на свое российское происхождение, наибольшую известность «Тетрис» получил в США, Европе и Японии.

Сейчас можно не только приобрести оригинальный «Тетрис», но и скачать игру на телефон или компьютер в разных версиях.

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