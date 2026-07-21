Госдума приняла закон о гарантиях для защитников Белгородской, Курской и Брянской областей

Участники контртеррористической операции, отражавшие атаки в Белгородской, Курской и Брянской областях, получат весь спектр социальных гарантий и льгот, действующих для бойцов СВО. Об итоговом принятии соответствующего закона в третьем чтении рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Принятый Госдумой документ распространяет на защитников приграничья ключевые нормы поддержки. Теперь военнослужащие и добровольцы, отражавшие вооруженные провокации на государственной границе, смогут пользоваться кредитными каникулами по потребительским и ипотечным займам. Законопроект также упрощает процедуры признания бойцов безвестно отсутствующими или умершими, что позволит их семьям без лишней бюрократии получать положенные выплатные компенсации.

Кроме того, участие в защите приграничных территорий теперь засчитывается как индивидуальное достижение при поступлении в колледжи и вузы, а для заключивших контракт с содействующими организациями предусмотрены особые льготы при зачислении.

Каплан Панеш отметил, что ранее в законодательстве существовал пробел. Люди рисковали жизнью на родной земле, но формально не имели доступа к меркам поддержки, созданным для участников СВО.

По словам парламентария, принятое решение исправляет эту несправедливость и уравнивает в правах всех, кто с оружием в руках отстаивает безопасность страны. Государство гарантирует равную помощь каждому защитнику Отечества вне зависимости от географии выполнения боевых задач.

«Мы уравниваем в правах тех, кто с оружием в руках отражал атаки на приграничные территории, с теми, кто воюет в зоне СВО. Это не просто бюрократический жест, это признание их заслуг и государственная поддержка, которой они заслужили», – подчеркнул Панеш.

Ранее сообщалось, что силовиков призвали наградить за борьбу с диверсией ВСУ в рамках операции «Паутина 2».