«Я несказанно рад»: Стас Барецкий собрался лично осчастливить женщин

Шоумен Стас Барецкий решил позаботиться о женщинах и открыл для них салон красоты. Располагаться он будет в Мытищах, где проживает бизнесмен.

По словам «легенды 90-х» салон «Цирюльник Барецкий» будет выгодно отличаться от конкурентов за счет того, что там по годовому договору с миллионной зарплатой уже согласился работать стилист и парикмахер Сергей Зверев.

«Он будет не только стричь клиентов, но и давать мастер классы! Так как он сейчас без работы, он с радостью воспринял моё предложение, чему я несказанно рад!», — поделился радостной новостью Стас Барецкий.

Порадовать Москву и Санкт-Петербург своими парикмахерскими услугами шоумен также планирует в ближайшем будущем, однако, по его мнению, после столиц и остальная Россия с восторгом встретит успешную сеть салонов. Барецкий признался, что сам увлекается стрижками, поэтому будет иногда лично браться за ножницы и расческу для создания образов клиенткам.

Ранее сообщалось, что Стас Барецкий собирается возродить услугу, популярную в 90-е.