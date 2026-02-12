Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» прокомментировал информацию о зачислении Дарьи Навальной, дочери умершего в колонии экстремиста Алексея Навального*, в Йельский университет**.

Парламентарий заявил, что девушка продолжает «славную» семейную традицию, усомнившись, что выбор вуза является ее собственным решением.

«Поздравлять не будем — не с чем. Судя по списку выпускников, Школу имени Джексона следует переименовать в Школу неудачников: Тихановская, Гуайдо, Навальные... Люди просто ломают себе жизни — подчеркну, не просто карьеры, а жизни, — когда выбирают путь под руководством американских спецслужб. Вот и все, чему там учат. А вместо диплома выдают клеймо экстремиста и предателя», — сказал Толмачев.

Ранее телеканал RT сообщил, что Дарья Навальная зачислена в Школу международных отношений имени президента Джексона, входящую в структуру Йельского университета. По данным журналистов, целью обучения является подготовка специалистов по технологиям «оранжевых революций» и их применению против России.

Ранее в той же программе участвовали ее отец, а также признанные иноагентами Леонид Волков* и его жена Анна Бирюкова*, журналисты Михаил Зыгарь*и Максим Трудолюбов*.

*внесены в перечень иностранных агентов, а также признаны Росфинмониторингом экстремистами и террористами.

**организация, признанная в РФ нежелательной.