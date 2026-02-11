В Госдуме дали неожиданный совет изгнанному из России Сабурову

Фото: [ скриншот шоу "Что было дальше?" ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов вышел с неожиданным обращением к комику Нурлану Сабурову, которому ранее запретили въезд в Россию на ближайшие пятьдесят лет. Как передает РИА Новости , парламентарий призвал юмориста проявить серьезность и громко, публично поддержать Россию в украинском конфликте. По мнению Милонова, с такой позицией проблемы со въездом в страну будут решаться быстрее.

Поводом для политического совета стали новости из Казахстана. Заместитель генерального прокурора республики сообщил, что комитет национальной безопасности может проверить Сабурова на предмет нарушения статьи о наемничестве. На этом фоне российские правоохранители еще 30 января приняли решение о полувековом запрете на въезд — в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Милонов в своем комментарии не стал углубляться в юридические тонкости, сделав ставку на морально-этическую плоскость.

«Стойкое нежелание показаться нехорошим в глазах беглой оппозиции обернулось серьезным жизненным разворотом в биографии Сабурова», — заключил он.

Сам Сабуров, чей въездной шлагбаум опущен до 2076 года, ситуацию пока не комментирует. В его творческом багаже — стендап-концерты, миллионные просмотры на YouTube и образ ироничного наблюдателя, старательно обходившего острые углы. Теперь, как выяснилось, обходить их стало значительно сложнее.

