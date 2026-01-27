Конец самокатного хаоса: в Госдуме оценили идею о разделении СИМ по мощности и скорости

В Совете Федерации РФ предложили дать водителям самокатов и гироскутеров правовой статус и разделить устройства по скорости и мощности, чтобы понять, какие правила к ним применять. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР») отреагировал на эту идею и оценил реальность ее применения.

Инициатива о внесении изменений в правовое положение средств индивидуальной мобильности является абсолютно правильной и назревшей, считает депутат. По его словам, сегодня на дорогах и тротуарах царит опасная неопределенность.

«Мощные электросамокаты, развивающие скорость как у автомобилей, приравниваются к пешеходам, а их водители избегают ответственности. Это создает прямую угрозу безопасности граждан. Разделение таких устройств по техническим параметрам — это необходимый первый шаг для наведения порядка», — отмечает депутат.

Парламентарий также пояснил, что инициатива направлена на устранение серьезного правового пробела, из-за которого электросамокаты и другие СИМ формально не имеют четкого статуса в ПДД.

«Это приводит к серьезным проблемам: участники аварий на самокатах часто покидают место происшествия без последствий, а привлечь их к ответственности крайне сложно. Отсутствие внятных правил, регистрации и номеров делает таких водителей практически неуязвимыми для автоматической фиксации нарушений», — подчеркнул он.

Предложение установить четкие технические критерии, такие как мощность и максимальная скорость устройства, эксперт назвал логичным подходом.

«Он позволит провести границу между, например, детским самокатом и электромопедом, который по своим характеристикам уже является транспортным средством. Без такого разделения невозможно определить, какие конкретно правила должен соблюдать человек за рулем устройства», — добавил Панеш.

Однако, по мнению депутата, одной классификации недостаточно для полного решения проблемы. Потребуется провести большую работу.

«Ключевой задачей является не только дать определение, но и наделить пользователей СИМ конкретными обязанностями и реальной ответственностью. Необходимо распространить на них фундаментальные нормы, такие как запрет на управление в состоянии опьянения, обязанность оставаться на месте ДТП и проходить медицинское освидетельствование. Только так можно положить конец нынешней ситуации, когда нетрезвый водитель скоростного электросамоката представляет угрозу, но практически не несет за это наказания», — заявил эксперт.

Он констатировал, что проблема достигла критической точки, о чем говорит статистика стремительного роста числа аварий с участием СИМ. В городах повсеместно возникают конфликты между пешеходами и самокатчиками.

Предлагаемые меры закладывают фундамент, но для комплексного решения потребуются дополнительные шаги.

«Среди них — установление скоростных режимов в разных зонах, организация специальных парковок, оснащение самокатов необходимым оборудованием и создание эффективного механизма регистрации пользователей сервисов аренды для взыскания штрафов. Важно, чтобы нововведения были прагматичными и не убили саму идею индивидуальной мобильности как удобного и экологичного вида городского транспорта», — резюмировал он.

В конечном счете, целью регулирования, по его словам, является не запрет, а создание безопасной среды для всех участников движения, где права и обязанности четко определены.

