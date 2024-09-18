Неизвестные открыли стрельбу около главного офиса Wildberries в Москве

По эксклюзивной информации очевидцев, попытку незаконного проникновения в офис Wildberries, который находится в бизнес-центре «Романов Двор», совершили неизвестные лица днем в среду, 18 сентября.

В результате инцидента, трое мужчин получили огнестрельные ранения. Сотрудников офиса эвакуировали, а на месте происшествия работает полиция.

Предварительно установлено, что группа мужчин попыталась войти в офис, но их не пропустили, после чего возник конфликт.

Немногим позднее сама компания Wildberries сделала заявление о том, что незаконно проникнуть в офис пытался Владислав Бакальчук с охраной.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами приняты необходимые меры, ситуация стабильная», — заявили в пресс-службе маркетплейса.

В свою очередь сам Владислав Бакальчук назвал сложившуюся ситуацию масштабной провокацией.

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